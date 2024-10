Eccellenza, UC Bisceglie e Spinazzola non si fanno male

L’Unione Calcio si ferma ancora, e questa volta l’ostacolo è la Nuova Spinazzola, che ferma sul 2-2 i padroni di casa.

Il primo tempo è ad alti ritmi, giocato da entrambe le squadre in transizione continua. La Nuova Spinazzola ha un paio di occasioni subito, con Soria, che al 3′ spara alto un inserimento a rimorchio su cross dalla sinistra, e soprattutto con Taccogna, che al 4’ sbuca da solo sul secondo palo dopo un cross dalla destra e calcia al volo, sprecando clamorosamente.

La partita perde progressivamente di intensità visto il caldo, ma non mancano le occasioni, come Suriano su punizione da buona posizione alta sopra la traversa al 17′ o quella che porta in vantaggio i padroni di casa al 33’; combinazione Zinetti-Petrizzelli sulla sinistra e cross basso di quest’ultimo che trova Amoroso, che col sinistro infila l’1-0 Unione. Al 37′ sfuma il raddoppio casalingo per un episodio dubbio, un fuorigioco fischiato a Zinetti, servito dalla spizzata di testa di Amoroso su lancio di Lullo, che gli impedisce di esultare per il suo inserimento con gol.

L’avvio del secondo tempo è stregato per gli azzurri; che, seppur partono bene, con un destro da fuori di Zinetti che esce di poco sopra la traversa, hanno un blackout di dieci minuti, in cui gli ospiti prima pareggiano al 50′, con Bocchino che svetta di testa dal centro dell’area su un corner di Cappellari, e poi trovano il vantaggio con Leonetti al 54′, che sbuca sul secondo palo su cross dal fondo di Taccogna. La doppia doccia fredda sveglia l’Unione, che prima sfiora il pareggio con Amoroso al 62′ che devia un tiro rasoterra di Petrizzelli, quasi beffando Addario, e poi, dopo diversi minuti di assalto, trova il pareggio all’80’ con Zinetti, che sugli sviluppi di un corner viene servito dall’appoggio di Amoroso e lascia partire un destro potente rasoterra dalla distanza, che si insacca alla destra del portiere.

Il finale è combattuto e intenso sul piano fisico, ma non regala particolari emozioni, se non il destro di Taccogna parato coi piedi da Lullo a cinque dalla fine; finisce 2-2 e l’Unione Calcio adesso si prepara alla Coppa Italia e ad affrontare il Barletta.

Unione Calcio Bisceglie-Nuova Spinazzola 2-2

Marcatori: 33′ Amoroso (U), 50′ Bocchino (S), 54′ Leonetti (S), 80′ Zinetti (U)

Unione Calcio Bisceglie: Lullo, La Notte, Miano, Di Fulvio, Petrizzelli (78′ Dell’Olio), Pelosi (78′ Farinola), Ngom, Binetti (75′ Andriano), Zinetti, Suriano (85′ Alberto Luis), Amoroso. All. Monopoli

Panchina: Lutzardo, Alberto Luis, Andriano, Farinola, Bufi, Soldani, Dell’Olio, Ziani, Dembelé

Addario, Palermo (46′ De Giosa), Bocchino, Lobjanidze (94′ Lobjanidze), Cappellari, Bux (79′ Bellino), Soria (75′ Colonna), Diomande, Taccogna, Leonetti (86′ Mbaye), Doukouré. All. Zinfollino

Panchina: De Benedictis, Losappio, Zingaro, De Giosa, Paolillo, Colonna, Bellino, Mbaye, Ruibal

Ammoniti: Bux 30′ (S), 47′ Di Fulvio (U) 67′ Soria

Espulsi: /

Terna arbitrale: Vito Filippi (Rossano), Gianluca D’Aniello (Molfetta), Giuseppe Garofalo (Barletta)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author