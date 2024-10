Eccellenza, Incedit stende Bisceglie con un guizzo di Siclari

Il Bisceglie esce sconfitto dall’Ex campo Figc di Foggia, dove l’Incedit si impone per 1-0 con rete decisiva di Siclari al 36’. Gli stellati dimostrano un buon impianto di gioco e creano più di qualche occasione, ma nel secondo tempo vengono imbrigliati nelle tattiche difensive della squadra di casa e, inoltre, devono giocare in inferiorità numerica dall’84’ in poi per il rosso (doppia ammonizione) nei confronti di Ferracci, dovendo così uscire dal campo senza poter muovere la classifica.

L’atmosfera risente della disputa a porte chiuse (a causa dell’inagibilità dell’unica tribuna dell’impianto), ma il match si accende comunque piuttosto presto: il primo tentativo è di Pulpito dopo 3’, ma la conclusione del centrocampista stellato non mette paura ad Andrea Tigre, giovanissimo portiere rossoblù; al 6’ è invece Bevilacqua a tirare verso la porta ospite, trovando l’ottima risposta di Baietti.

Dal punto di vista della gestione del possesso i ragazzi di Mister Valeriano Loseto si lasciano preferire, tanto che fra il 23’ e il 25’ arrivano due occasioni pericolose: la prima capita sui piedi di Palazzo, il cui tiro però non inquadra la porta, la seconda è invece una gran conclusione di Koné che trova la deviazione in angolo di Tigre.

L’Incedit risponde con una tattica che prevede immediate ripartenze una volta recuperata palla: al 30’ Baietti è miracoloso in uscita su Siclari lanciato a rete, sei minuti dopo però il portiere nerazzurro non può nulla sulla conclusione dello stesso capitano della squadra di casa, che approfitta del velo di De Palma sul cross basso di Rodriguez dalla sinistra per scaricare una conclusione potente dal limite dell’area piccola per l’1-0.

La risposta del Bisceglie è immediata e al 39’ solo un grande intervento in copertura da parte di Stele impedisce a Pulpito di colpire da buonissima posizione. I primi 45’ si chiudono con il Foggia Incedit in vantaggio ma la consapevolezza di un Bisceglie comunque voglioso.

A inizio ripresa Mister Loseto opera un cambio volto a potenziare il settore offensivo, con Athos Ferracci che entra in campo al posto di Carullo. La partita è viva: al 47’ un colpo di testa di Sottile finisce di poco alto mentre dall’altra parte, tre minuti dopo, Bevilacqua riceve il pallone da Siclari letteralmente a due passi da Baietti, ma spara incredibilmente alto.

Di fatto, è l’ultima vera occasione creata dall’Incedit, che decide di abbassare il proprio baricentro e puntare molto sui contrasti: ne viene fuori una fase del match piuttosto nervosa, in cui l’arbitro Cacciapaglia, che nel primo tempo aveva ammonito solo Carullo (oltre al tecnico di casa La Salandra) fa più volte ricorso ai cartellini, ammonendo Ferracci, Aceto, De Palma, Sottile, Bevilacqua e Rodriguez.

Gli stellati, in maglia bianca, stazionano stabilmente nella metà campo avversaria ma trovare spazi è molto difficile, la missione diventa poi impossibile all’84’: Ferracci commette un fallo in zona d’attacco su Rodriguez, il direttore di gara sanziona il gioco pericoloso ed estrae il secondo giallo. L’inferiorità numerica fa il paio con la stanchezza e nemmeno tre minuti di recupero cambiano le carte in tavola.

FOGGIA INCEDIT-BISCEGLIE 1-0

RETE: pt 36’ Siclari.

FOGGIA INCEDIT (3-5-2): A. Tigre; Pissinis, Stele, Rodriguez; Rubino, De Palma (34’ st Spinelli), Colella, Cicerelli, Morisco; Bevilacqua (27’ st C. Dascoli), Siclari. Panchina: De Troia, Cortopassi, Della Corte, Santoro, Virgilio, S. Tigre, Cormio. All. La Salandra.

BISCEGLIE (3-5-2): Baietti; Colella, Aceto (41’ st Santoro), Visani; Carullo (1’ st Ferracci), Pulpito (36’ st Ricchiuti), Sottile (21’ st Pedrini), Stefanini, Carlucci; Koné, Palazzo. Panchina: Della Pina, De Vivo, M. Dascoli, Porcelluzzi, Beniti. All. Loseto.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari. ASSISTENTI: Boccuzzi di Bari e Doronzo di Barletta.

NOTE: Angoli 1-3; Recupero: pt 1’; st 3’.

AMMONITI: La Salandra (allenatore del Foggia Incedit), Carullo, Aceto, De Palma, Sottile, Bevilacqua, Rodriguez.

ESPULSO: 84’ Ferracci per somma di ammonizioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author