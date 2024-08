Monsignor Panzetta nominato arcivescovo coadiutore di Lecce

Papa Francesco ha nominato mons. Angelo Raffaele Panzetta arcivescovo coadiutore di Lecce, trasferendolo dall’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.

Panzetta, nato a Pulsano (Taranto) il 26 agosto 1966, ha appena compiuto 58 anni. Con la nomina a coadiutore, succederà all’attuale arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, di 73 anni, quando quest’ultimo lascerà l’incarico.

La notizia ufficiale della nomina è stata resa pubblica sia nella diocesi di Lecce che in quella di Crotone-Santa Severina, con mons. Seccia che ha annunciato la decisione a Lecce. Seccia stesso aveva richiesto un coadiutore a Papa Francesco, considerata l’età avanzata (compirà 75 anni a giugno 2026) e le difficoltà legate alla visita pastorale.

La Conferenza episcopale calabra ha espresso i propri auguri a mons. Panzetta, pur manifestando dispiacere per il suo trasferimento. In una nota, i vescovi calabresi hanno ringraziato mons. Panzetta per il servizio reso alla comunità diocesana di Crotone-Santa Severina e alla Calabria, assicurando preghiere e vicinanza spirituale per il suo nuovo incarico a Lecce.

