Lecce, Carabinieri contro spaccio droga: arrestato 35enne

Continua senza sosta in tutta la provincia di Lecce l’operazione dei Carabinieri volta a contrastare lo spaccio e il consumo illecito di sostanze stupefacenti.

Nella serata di martedì 27 agosto, i militari di Lecce hanno arrestato un uomo di 35 anni, già sottoposto ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Insieme a lui è stato denunciato un giovane di 18 anni, convivente, con la stessa accusa.

L’operazione è il frutto di un’indagine mirata condotta dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce. I militari avevano osservato un continuo e sospetto via vai di giovani e auto nei pressi dell’abitazione dell’arrestato, segnale di una possibile attività di spaccio.

Durante il controllo, il comportamento dei due ha insospettito ulteriormente i Carabinieri che hanno proceduto a perquisire sia le persone che la casa. Sono stati trovati in possesso di circa 95 grammi e 30 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento della droga. Parte della sostanza stupefacente era nascosta nella tasca di un accappatoio, un’altra parte in una giacca invernale, e altro materiale in un cassetto della cucina insieme a un coltellino intriso di hashish.

La droga è stata immediatamente analizzata con un narcotest, che ha dato conferme. Al termine delle operazioni, il 35enne è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, mentre il 18enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

