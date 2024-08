Lecce, il Comune avvia le selezioni per rinnovare le cariche in Sgm

Il Comune di Lecce ha avviato la procedura per la nomina dei rappresentanti nella SGM Società Gestione Multipla S.p.A., pubblicando due avvisi pubblici che annunciano la ricerca di candidati per ricoprire cariche nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della società.

In particolare, il bando prevede la selezione di tre membri per il Consiglio di Amministrazione e cinque componenti per il Collegio Sindacale, di cui tre effettivi e due supplenti. La durata del mandato per entrambe le cariche è fissata in tre anni, con possibilità di rielezione, come stabilito dall’articolo 19 dello Statuto della società.

I candidati per il Consiglio di Amministrazione devono possedere competenze tecniche o amministrative adeguate, derivanti da esperienze lavorative in aziende pubbliche o private, o da precedenti incarichi in uffici pubblici. Le domande devono essere presentate in carta libera, seguendo un modello specifico, e autocertificando vari requisiti, tra cui dati anagrafici, possesso di requisiti per la carica di Consigliere comunale e assenza di rapporti di parentela con il Sindaco.

Le candidature devono essere corredate da un curriculum vitae firmato, che indichi il titolo di studio, l’occupazione attuale e eventuali incarichi pubblici o privati. È richiesta anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e una copia di un documento di riconoscimento valido.

Le proposte di nomina possono essere avanzate anche da figure come il Sindaco, i Consiglieri Comunali e i Presidenti degli Ordini professionali, ma in tal caso non possono superare il numero di tre nomi per il Consiglio di Amministrazione.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del giorno 11 settembre 2024, e le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il dott. Mauro Martina, responsabile del procedimento.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i professionisti interessati a contribuire attivamente alla gestione e allo sviluppo della SGM, una società in house del Comune che si occupa di servizi pubblici e gestione di risorse. La selezione di rappresentanti qualificati è fondamentale per garantire una gestione efficace e trasparente della società, a beneficio della comunità leccese.

