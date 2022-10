Vettorel prosegue il percorso di recupero, mentre Drudi, Piarulli e Cristallo lavorano a parte. Sono tutti indisponibili per la sfida di Torre del Greco con la Turris. Nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre, test in famiglia con la formazione Primavera al centro sportivo ”Carrieri” alle ore 15.00.

Intanto, il club ha comunicato l’accordo di affiliazione con l’ASD Pink Altamura. Nata nel 2016 – si legge in una nota del club -, sviluppa l’attività di calcio femminile con l’intento di offrire alle bambine dai 5 anni in su la possibilità di sperimentare e conoscere i contesti e i valori sportivi, in particolare del calcio, evidenziando i valori di aggregazione, confronto e divertimento attraverso l’insegnamento accuratamente programmato del calcio. Con questo accordo prosegue il progetto di espansione territoriale della società biancoverde, con una realtà ben consolidata in un’ottica di continuo sviluppo del calcio femminile in Italia e nel mondo.