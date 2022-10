MONOPOLI – Laterza aveva messo in guardia i suoi: guai a pensare che con la Viterbese sia facile. E in effetti aveva ragione. Il suo Monopoli ha subito il gol di Nesta nel primo tempo e non è riuscito più a venirne fuori. Contro i laziali i biancoverdi hanno offerto la peggior prestazione stagionale. Le palle gol create sono state frutto di iniziative dei singoli e il centrocampo, senza Vassallo, è sembrato vuoto. Contro la Turris, sabato pomeriggio, mancheranno ancora il centrocampista palermitano e Zaccaria Hamlili, che sconterà il terzo turno di squalifica. Assenze pesanti ma che potrebbero indurre Laterza comunque a cambiare sistema di gioco e a riproporre Bussaglia nel suo ruolo originario di mezzala accanto a De Risio e Piccinni. Il 4-2-4 non ha convinto del tutto. Rolando e Starita sono sembrati schiacciati sotto le punte e i biancoverdi hanno fatto ancora fatica ad assimilare le richieste dell’allenatore. Quella di Torre del Greco, assieme a quella contro il Catanzaro di martedì 18, diventa una gara chiave per Piccinni e compagni che devono cambiare l’atteggiamento tenuto nei primi minuti della sfida di sabato. Recuperato Bizzotto, fermo per un attacco influenzale sabato. Non saranno sicuramente della partita, invece, Vassallo e Vettorel.