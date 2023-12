Monopoli, un tris di nomi per dopo Tomei

Taurino, Raffaele e Calabro. Sono questi i nomi sul tavolo del Monopoli per il post Tomei, con un’importantissima sfida sul campo del Messina sullo sfondo. Ma se in Sicilia la squadra sarà impegnata con mister Anaclerio in panchina alla ricerca dei tre punti sui tavoli della società si riflette per individuare chi sarà l’allenatore che prenderà le redini della squadra dopo la sosta. Roberto Taurino, già cercato quest’estate, è un nome che piace. L’allenatore della promozione del Bitonto in Serie C, con Rossiello alla guida, ha già fatto benissimo a Francavilla, prima di due stagioni in chiaroscuro con Avellino e Monterosi, ma un ambiente amico e un gruppo giovane potrebbero rilanciarne le ambizioni. Calabro, invece, viene da un anno non bellissimo con la Virtus Francavilla, seguito all’esonero da Catanzaro dopo una buona stagione con la Viterbese. Nel suo curriculum anche un anno in Serie B alla guida del Carpi, terminato con l’undicesimo posto. Tra quelli che invece prediligono la difesa a quattro il nome più in auge è quello di Giuseppe Raffaele, già tecnico di Potenza e Catania. L’impressione è che si deciderà dopo Natale e che il nuovo mister potrebbe arrivare proprio sotto l’albero.

