Coppa Italia Serie C, resi noti gli accoppiamenti delle semifinali

Rimini-Catania e Lucchese-Padova, saranno queste le due semifinali della Coppa Italia di categoria in Serie C. Le gare di andata si disputeranno mercoledì 24 gennaio, mentre quelle di ritorno mercoledì 28 febbraio. La squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C avrà la possibilità di accedere direttamente al primo turno della Fase Play Off Nazionale del campionato di Lega Pro, a prescindere dal proprio posizionamento in classifica.

