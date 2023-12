Monopoli, Tomei: “Giugliano? Gioca chi sta meglio, continuiamo a crescere”

MONOPOLI – Obiettivo ripartire dopo il ko contro il Sorrento. Il Monopoli va avanti con fiducia in vista della sfida contro il Giugliano. Cosi Tomei: “Il nostro percorso di crescita continua – ha detto in conferenza stampa – sarà fondamentale imparare dagli errori commessi nelle battute d’arresto. Giugliano? Li ho visti giocare, hanno caratteristiche tatticamente simili al Sorrento, starà a noi farci trovare pronti. Giocano molto bene a calcio, non meritavano di perdere contro il Catania. Ballottaggio Santaniello-Spalluto? Gioca chi sta meglio, si vedrà. A livello di under siamo un po’ fuori, ci sono tanti giocatori fuori. Angileri, Peschetola, ma non solo (Riccardi e De Risio, ndr). In questo momento deve giocare chi sta meglio”.

