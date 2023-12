Monopoli, Tomei: ‘Abbiamo dominato, concessa solo una punizione’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Notte fonda in casa Monopoli. La rete di Antonini condanna i biancoverdi alla terza sconfitta di fila, relegando la squadra di Tomei in zona play out: “Nel primo tempo abbiamo subìto solo una punizione – ha dichiarato il tecnico del Gabbiano -, il Taranto è una squadra strutturata e fisica ma abbiamo creato tanto, schiacciando i rossoblù nella loro metà campo. Anche un pari ci sarebbe andato stretto, siamo fluidi nella costruzione e siamo stati sempre in partita. Abbiamo disputato un gran secondo tempo e non abbiamo avuto nessuna difficoltà. I risultati determinano i giudizi ma posso solo applaudire i miei ragazzi. Abbiamo sbagliato l’ultima scelta ma sono molto felice della prestazione. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra reduce da risultati positivi e un pubblico importante. Non è semplice scardinare la linea difensiva della compagine di Capuano ma la mia squadra è viva e pensiamo alla prossima sfida”.

