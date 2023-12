Rossi, gol e rigori, accade di tutto: tra Virtus e Cerignola è 3-3

FRANCAVILLA FONTANA – Quella della Nuovarredo Arena è una partita incredibile, il Cerignola fa e disfa ma si salva nel finale, la Virtus Francavilla ribalta tutto ma chiude in nove uomini, matura un rocambolesco e pirotecnico 3-3. La cronaca. Avvio aggressivo degli imperiali, al 5’ sponda per De Marino che tenta una conclusione, Krapikas è sulla traiettoria che termina oltre la traversa. Gli ospiti rispondono all’8’ con Bianco sugli sviluppi del primo corner della gara, sfera sul fondo. Al 15’ l’Audace costruisce la prima occasione nitida: Bianco scodella al centro per Malcore che si coordina ed in rovesciata sfiora il gol del weekend, parata da grande portiere di Forte. È soltanto il preludio a ciò che avverrà al 27’: grande densità in area piccola per un corner, Risolo tocca con il braccio e l’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Malcore conferma di essere serata con un penalty perfetto, Forte spiazzato per il vantaggio ofantino. La Virtus reagisce immediatamente con il tentativo alto di Giovinco un minuto dopo. Ma non basta ad evitare il raddoppio: azione elaborata al 33’, Leonetti cerca Malcore sul secondo palo, il portiere respinge sui piedi di Ruggiero che non fallisce il tap-in e fa 0-2. I padroni di casa ci mettono i nervi, il forcing produce risultati al 40’: Bianco atterra Biondi in area, è ancora rigore ma questa volta dall’altra parte. Polidori non perdona, Krapikas spiazzato nonostante il suo ottimo score sugli undici metri. Biancazzurri ancora vivi prima dell’intervallo.

Gli uomini di Occhiuzzi sfiorano il pari a cinquanta secondi dall’avvio della ripresa, gran botta ravvicinata di Polidori che non centra di poco lo specchio. 48’, destro potente di Carella a far tremare ancora i gialloblù. Il gol è nell’aria e giunge al 54’, trama pericolosa, il pallone finisce sul destro di Giovinco che risolve una mischia a limite dell’area e fredda Krapikas rimettendo il match in equilibrio. Partita bellissima, in campo c’è solo la Virtus. Al 58’ il ribaltone, fallo di mano di Gonnelli, altro penalty, il terzo di serata, i calciatori ofantini protestano chiedendo la punizione dal limite. Polidori non sbaglia e completa l’incredibile rimonta. 72’, Macca dalla destra serve Biondi che impegna il portiere lituano. Un minuto dopo quest’ultimo salva i suoi con un prodigio sul colpo di testa deciso di Polidori. 80’, padroni di casa ancora vicini al poker, questa volta è Fornito ad indurre Krapikas all’intervento. La gara non finisce di offrire spunti, all’87’ Risolo stende Coccia ed incassa il secondo giallo, finale in inferiorità numerica per la Virtus. Sei minuti di recupero, al 93’ Forte si supera sull’incornata di Malcore. Al 95’ accadde l’incredibile: Gonnelli svetta e Monteagudo la para a portiere battuto, quarto rigore di serata, ancora rosso, questa volta diretto, per il difensore biancazzurro. Malcore si prende la responsabilità di un penalty pesantissimo e non sbaglia, ponendo fine ad un derby clamoroso, alla Nuovarredo Arena termina 3-3.

IL TABELLINO

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Carella, Risolo, Di Marco (33’st. Zuppel), Biondi; Macca (46’st. Enyan); Giovinco (22’st. Fornito), Polidori (33’st. Izzillo). All. Occhiuzzi.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Coccia, Bianco (48’st. Botta), Gonnelli, Russo; D’Ausilio (22’st. Capomaggio), Tascone, Ruggiero (37’st. Neglia); D’Andrea (22’st. Sosa), Leonetti; Malcore. All. Tisci.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Marcatori: 28’pt. Malcore rig. (C), 33’pt. Ruggiero (C), 40’pt. Polidori rig. (F), 9’st. Giovinco (F), 14’st. rig. Polidori (F), 51’st. Malcore rig. (C).

Note: ammoniti: Risolo x2 (F), Bianco (C), Coccia (C), Polidori (F), Accardi (F), Tascone (C), Giovinco (F), Zuppel (F). Espulsi: Risolo (F), Monteagudo (F).

Angoli: 7-6

