Cerignola, Tisci: “Punto dolceamaro, sono arrabbiato: serve di più”

FRANCAVILLA F.NA – Ivan Tisci, tecnico del Cerignola, ha commentato così il 3-3 contro la Virtus Francavilla: “Un pareggio dolceamaro. Sono arrabbiato, l’ho detto ai ragazzi a fine gara ed è giusto che lo faccia con toni duri. Non è solo una questione tecnico-tattica, perché hanno dimostrato di saper spingere fino alla fine. Sotto l’aspetto mentale non mi piace questo atteggiamento in cui gestiamo il vantaggio. Non è la prima volta che accade, una squadra con queste qualità deve fare meglio. Il punto dà un po’ di gioia, ma serve qualacosa in più. Difficilmente sottolineo le assenze, ho una rosa ampia e chi gioca deve sfruttare l’occasione al meglio. Sono contento di aver rivisto in campo Capomaggio, oltre allo spirito di Bianco che ha giocato in un ruolo mai fatto in carriera”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp