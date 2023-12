Virtus Francavilla, Macca: “Presi due gol inspiegabili, ma siamo forti”

FRANCAVILLA F.NA – Federico Macca, centrocampista della Virtus Francavilla, ha commentato così il 3-3 col Cerignola: “Abbiamo fatto una grandissima partita, mettendo in grande difficoltà il Cerignola fino all’ultimo minuto. Abbiamo preso due gol che analizzeremo domani ma che non ci aspettavamo. Non abbiamo mai smesso di giocare, eravamo consapevoli della nostra forza. Abbiamo dimostrato di essere una squadra viva e forte. Ci abbiamo messo cuore, maa anche da un punto di vista tecnico siamo stati migliori di loro. Nelle ultime partite i punti fatti ci hanno dato maggior consapevolezza, abbiamo preso coscienza della nostra forza”.

