Taranto, Capuano: ‘Tomei? Monopoli non ci ha mai impensierito’

(Di Lorenzo Ruggieri) Al Taranto basta una rete di Antonini al 41′ per battere il Monopoli e ottenere il secondo successo consecutivo. Al termine della sfida, il tecnico degli ionici, Ezio Capuano, ha dichiarato: “Abbiamo disputato un primo tempo faraonico, dimostrando intensità e rischiando l’uomo contro uomo anche dietro. Siamo stati ordinari e abbiamo strameritato la vittoria. Siamo stati molto bravi anche sui piazzati, così come avevamo preparato in settimana. Nella ripresa era impensabile mantenere lo stesso ritmo ma abbiamo gestito senza soffrire e senza concedere alcun tiro in porta al Monopoli. Abbiamo avuto diverse chances per il raddoppio e siamo stati stoici. Le parole di Tomei? Lo stimo ma probabilmente non ha ancora smaltito l’adrenalina. I nostri avversari non ci hanno mai impensieriti e ci hanno concesso delle praterie, nelle quali saremo potuti essere più lucidi. Stiamo disputando un campionato mostruoso, frutto del lavoro e della serietà di un gruppo formato da ragazzi eccezionali. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare la classifica dello scorso anno, senza fare voli pindarici. Tuttavia, non vogliamo porci limiti pur restando con i piedi per terra. Non dimenticherò mai il post gara contro la Casertana, dove ho visto ingratitudine che però mi ha dato la forza di andare avanti. Abbiamo solo quattro squadre sopra di noi e vogliamo goderci questo momento. Domenica prossima affronteremo una squadra che ha speso tantissimo e che ha l’obbligo, o quasi, di andare in Serie B. Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare, andremo ad Avellino con più tranquillità per via della classifica”.

