Monopoli, Taurino: ‘Ora serve quasi un’impresa’

(Di Lorenzo Ruggieri) È sempre più notte fonda in casa Monopoli. Dopo la sconfitta di Foggia servirebbe un’impresa per risollevare la classifica dei biancoverdi, come ammesso dal tecnico Roberto Taurino alla vigilia del match con il Latina: “La sconfitta nel derby è stata una mazzata e immagino che la piazza sia delusa. La situazione era già complessa e ora servirà quasi un’impresa. Restano 12 partite e 36 punti a disposizione, faremo di tutto per arrivare intorno ai 40, il resto sono chiacchiere. Dobbiamo accettare le critiche e tapparci le orecchie. Attraverso l’atteggiamento e l’attaccamento alla maglia proveremo a ricreare nel pubblico la voglia di sostenerci e soffrire insieme a noi”.

Indisponibili: “Non rientra nessuno e perdiamo anche Cristallo, il quale ha accusato una piccola torsione del ginocchio durante l’allenamento di venerdì. Bulevardi ha un problema muscolare e starà fuori per due o tre settimane, mentre dall’ecografia su Fornasier non è emerso nulla, ma il ragazzo lamenta un fastidio al polpaccio. Fazio finora ha dimostrato grande spirito di sacrificio convivendo con un problema al ginocchio che però ora sta dando problemi”.

Rimonte: “Sono preoccupato, quando non arrivano i risultati l’allenatore è il primo responsabile. Nelle ultime due gare abbiamo subìto sei gol senza concedere tante occasioni. Questi dati ci rendono fragili, togliendoci delle sicurezze. Serve un atteggiamento più rabbioso e accrescere la nostra percezione del pericolo”.

Ruolo di Tommasini: “Siamo molto contenti di Tommasini, da esterno ci permette di attaccare maggiormente l’area. A Foggia potevamo sfruttarlo meglio. ma ha fatto bene duettando con Grandolfo. Non è stato fortunato, gli manca il gol e deve togliersi questa negatività di dosso”.

Formazione: “Ci dispiace per la perdita di Bulevardi, lo abbiamo ingaggiato perché le sue caratteristiche non erano presenti nella rosa e domani potrebbe cambiare qualcosa. Mi è piaciuto il suo modo di vivere l’infortunio, vuole essere a disposizione e aiutare la squadra. Farà di tutto per rientrare in fretta”.

Calendario: “Non voglio fare polemica ma a volte potrebbe bastare un pizzico di buonsenso. Abbiamo già giocato giovedì mentre il Latina è sceso in campo mercoledì, avemmo potuto disputare il match lunedì ma così non è stato. Non voglio pensare che sia stato fatto in malafede e proveremo a colmare questa differenza di ventiquattro ore di riposo”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author