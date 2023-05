Monopoli, Taurino la prima scelta per la panchina

MONOPOLI – Lavori in corso. Il Monopoli targato 100% Rossiello comincia a muovere i primi passi verso la stagione 2023/2024. L’allenatore è il primo nodo da sciogliere per la società biancoverde, che ha terminato la stagione con Giacomo Ferrari e Gigi Anaclerio alla guida. Il tecnico bergamasco e l’ex attaccante del Bari, però, non sono in possesso della Licenza Uefa A che permette di allenare in Serie C e non potranno più usufruire della deroga concessa dalla Lega Pro. Si prospetta la necessità di cambiare e il nome di Roberto Taurino è quello che circola più insistentemente negli ambienti vicini alla società. L’allenatore salentino, in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Avellino, è un profilo gradito al presidente con cui ha lavorato nella stagione 2019/2020 centrando una storica promozione in Serie C per la città di Bitonto. Dialoghi in corso che riguardano anche lo staff tecnico che seguirebbe eventualmente l’allenatore in riva all’Adriatico. Discorsi aperti anche per quanto riguarda la dirigenza. La società ha forte stima di Marco Piccinni, a cui verrà proposto un ruolo dirigenziale. Entro il fine settimana potrebbero esserci importanti novità.

