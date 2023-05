Serie C: Il Foggia pesca il Crotone al secondo turno nazionale dei play-off

FOGGIA – Il Foggia nell’urna del secondo turno nazionale play-off di Serie C pesca il Crtotone. Sarà l’ultimo turno con le teste di serie, prima delle final four in cui si azzera tutto. Le teste di serie di questo turno erano Cesena, Crotone, Pordenone e Virtus Entella. Dall’altra parte invece Foggia, Pescara, Vicenza e Lecco.

LE DATE DEL SECONDO TURNO NAZIONALE PLAY-OFF:

Andata: 27 maggio – Stadio Zaccheria

Ritorno: 31 maggio – Stadio Ezio Scida

GLI ALTRI ACCOPPIAMENTI:

VIRTUS ENTELLA-PESCARA

PORDENONE-LECCO

CESENA-VICENZA

