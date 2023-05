Bari: Ecco quando parte la prevendita per i playoff

BARI – Partirà da domani la prevendita per la semifinale di ritorno dei playoff del campionato di Serie B, che vedrà il Bari in campo venerdì 2 giugno. Dalle ore 10 di venerdì 24 maggio alle ore 10 di venerdì 26 maggio sarà attiva la prelazione per gli abbonati che vorranno mantenere il proprio posto. La vendita libera sarà attiva dalle ore 12 di venerdì 26 maggio.

PREZZI. I prezzi dei tagliandi vanno dai 15 euro delle curve per gli abbonati della stagione 2022/2023 (20 la tribuna est, 30 la tribuna ovest, 50 la tribuna d’onore) ai 60 euro della tribuna d’onore per i non abbonati (che pagheranno 20 in curva, 25 in tribuna est e 35 in tribuna ovest). Agevolazioni per i possessori di Bari Fan Card anche se non abbonati, per donne, under 16 e over 65.

