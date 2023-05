Serie D: Un ex Taranto nuovo tecnico della Pianese

Dopo l’esaltante vittoria dei playoff, la Pianese ha già cominciato la programmazione per la nuova stagione. Il club ha scelto come allenatore Fabio Prosperi, sia nell’eventualità che si possa disputare il campionato di Serie C oppure che resti in D.

Prosperi vanta un passato importante da calciatore soprattutto tra le file del Taranto oltre che di Frosinone, Olbia, Castel di Sangro, Sangiovannese. In carriera ha allenato Taranto, San Severo, Molfetta, Fortis Altamura e Vastogirardi.

Nei prossimi giorni si conoscerà lo staff tecnico, ma è certa la riconferma di Leonardo Brenci, che ha svolto il ruolo di allenatore in seconda nel campionato appena terminato. Al nuovo allenatore i migliori auguri di un proficuo lavoro da parte della Pianese.

