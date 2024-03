Monopoli, Taurino: ‘Col Sorrento vietato sbagliare atteggiamento’

(Di Lorenzo Ruggieri) Battere il Sorrento per continuare a stupire. Questa la strada indicata da Roberto Taurino, tecnico del Monopoli, alla vigilia del match contro la squadra di Maiuri. Dopo il successo ai danni del Benevento, infatti, il gabbiano va a caccia di altri tre punti fondamentali per il discorso salvezza: “Vogliamo vincere per noi stessi e per la classifica. Giocare davanti al nostro pubblico dovrà darci quel qualcosa in più per dare tutto in campo e uscire senza rimpianti”.

Indisponibili: “Recuperiamo Ardizzone e La Vardera. Perdiamo Bizzotto ma abbiamo i giocatori giusti per rimpiazzarlo, tra cui Barlocco e Berman”.

Sorrento: “Domani affronteremo una squadra forte, guidata da un grande allenatore. L’avvio di stagione è stato negativo solo sotto il punto di vista dei risultati ma il Sorrento ha messo in difficoltà ogni avversario. Dispone di giocatori importanti come Ravasio e Vitale e ha una rosa dinamica. Le insidie del match di domani saranno diverse rispetto a quelle di Benevento ma la classifica non determina la complessità di una gara. Non dovremo avere la puzza sotto il naso, il Sorrento va affrontato con umiltà, coraggio e senza accontentarsi”.

Pochi calcoli: “Non possiamo sprecare energie per pensare a variabili indipendenti dal nostro controllo. Ci attendono cinque partite e cercheremo di vincerle tutte. Non possiamo fare calcoli, vogliamo vincere la prossima sfida e solo alla fine tireremo le somme”.

Atteggiamento: “Non possiamo cambiare atteggiamento. Spesso ci è mancata una virgola che ci avrebbe consentito di ottenere una salvezza tranquilla. Cercheremo di far fruttare questa esperienza per costruire emozioni positive”.

