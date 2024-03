BARI – Ha rivolto gli auguri ai baresi attraverso Radio Bari, la radio ufficiale della società. Luigi De Laurentiis auspica per tutti una Pasqua serena, ma calcisticamente sarà difficile per i tifosi del Bari non pensare a una classifica che vede i biancorossi 15mi. Una posizione che non corrisponde neanche a quel nono posto rispetto ai soldi investiti dai club di serie B. Sette posizioni in meno che segnale è? Molto semplice stando ai numeri: Ciro Polito ha avuto meno soldi a disposizione rispetto a otto società, ma non rispetto a 14, quindi anche lui ha lavorato male fino a questo momento. L’auspicio è che la Pasqua, festa della rinascita, lo sia per il Bari in tutti i sensi, perché il presidente nel suo discorso ai colleghi di Radio Bari non ha fatto, neanche in un passaggio, il mea culpa di una stagione a dir poco sotto tono, anzi, ha affermato che la serie B per i baresi dovrebbe essere un vanto. De Laurentiis è chiaro che conosce poco la storia del club biancorosso, probabilmente sciava a Saint Moritz quando il Bari di Conte disegnava calcio su tutti i campi di serie B o quando Ventura faceva vedere i sorci verdi all’Inter di Mourinho. A Bari sono state molteplici le occasioni per vantarsi e De Laurentiis sia certo, che questa stagione per molti baresi rasenta la vergogna.

