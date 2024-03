Barletta, la delusione dopo il derby perso con la Fidelis Andria

BARLETTA – Il Barletta sprofonda al quartultimo posto dopo la sconfitta nel derby contro la Fidelis Andria (foto Francesco Dileo) e resta nel mirino dell’Angri terzultimo, che alla ripresa dopo le festività pasquali affronterà in casa il Santa Maria Cilento mentre i biancorossi saranno di scena sul campo della capolista Altamura. Il tecnico Salvatore Ciullo rende merito all’impegno della squadra, ma non basta per portare a casa il risultato.

La salvezza diretta si allontana dopo i punti persi contro Rotonda, Gravina e Fidelis Andria, la testa è rivolta al match contro l’Altamura e ad un calendario difficile: dopo i murgiani, il Barletta affronterà Casarano e Martina. Rush finale che si concluderà in casa contro il Fasano e nell’ultima, complicata sfida salvezza del 6 maggio ad Angri.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author