Taranto, ‘Gara con Casertana cruciale per il nostro futuro’

( Di Lorenzo Ruggieri ) La vittoria con il Brindisi ha riportato serenità ed entusiasmo in casa Taranto, cancellando in parte l’onta della penalizzazione.

La squadra di Capuano, però, vuole continuare a regalare gioie ed emozioni ai tifosi rossoblù, come ammesso dal tecnico alla vigilia del match in casa della Casertana: “Cercheremo di ottenere l’ennesimo risultato positivo su un campo difficile. La Casertana ha costruito una squadra importantissima, ma difficile da realizzare se il mercato fosse rimasto aperto. Inizialmente pensavo potessero arrivare primi, ma hanno subìto numerosi infortuni. Ha un’identità precisa grazie al proprio allenatore, però pensiamo di aver preparato bene la sfida. Le partite che precedono le festività sono sempre particolari, la gara di domani sarà importante per il nostro futuro”.

Gara d’andata: “La Casertana è stata la squadra migliore vista a Taranto. All’andata schierai Romano largo a sinistra per schermare Proietti, ma non fece bene, probabilmente anche per colpa mia. Successivamente, i campani si riversarono nella propria metà campo e non tirammo quasi mai in porta, escluso un salvataggio sulla linea di Anastasio. Per mezz’ora, però, ci palleggiarono in faccia, sfruttando l’ampiezza a destra. Le contestazioni? Non dimenticherò mai quelle critiche, è stato un brutto momento, anche se non cancelleranno mai l’amore dei tifosi”.

Poche vittorie nei big match: “In questo momento, in classifica ci precedono solo Benevento e Juve Stabia. Con i primi abbiamo disputato una gran partita, con le vespe non meritavamo di perdere. I risultati, poi, determinano l’opinione pubblica. Abbiamo sbagliato anche con altre squadre come Messina e Sorrento. Tuttavia, abbiamo la terza miglior difesa del campionato e, a mio avviso, se non prendi gol puoi fare grandi cose”.

Costo della squadra: “Sono molto contento del mio gruppo, anche se qualcuno ha inventato numeri (4 milioni di euro, ndr) solo per sminuire il nostro lavoro. Sono cose inqualificabili, frutto di inconsistenza mentale e di invidia. La società non ci ha mai fatto mancare nulla, in occasione della penalizzazione è stato commesso un errore, ma deve essere accertato chi lo ha commesso o chi ha consigliato male”.

Indisponibili: “Abbiamo diversi giocatori non al massimo della condizione in qualche reparto e speriamo di recuperarne qualcuno. Per noi, però, non cambia nulla, chiunque sia sceso in campo ha sempre fatto il suo dovere. Abbiamo giocatori importanti e una rosa profonda grazie a Massimo Giove e la classifica lo dimostra”.

Futuro: “Il mio pensiero è rivolto esclusivamente al Taranto. Questa squadra è la mia famiglia e per lei sarei disposto a rinunciare a tutto”.

Difesa a quattro: “Ho cercato di portare a Taranto giocatori duttili. Nel corso della stagione abbiamo variato diversi sistemi di gioco, anche a gara in corso. La conferma della difesa a quattro è un’ipotesi ma valuterò in base a quanti giocatori riuscirò a recuperare”.

