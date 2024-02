Monopoli, Taurino: ‘Ci è mancata un po’ di cattiveria’

“Perdere questa gara sarebbe stata una mazzata tremenda per entrambe e, come spesso accade in questi casi, quando la posta in palio è così alta, ha vinto un po’ di timore. Noi volevamo vincerla, su questo non ci sono dubbi. Veniamo da un momento particolare, negativo sul piano dei risultati. Forse avremmo potuto fare qualcosa in più sul piano offensivo, dobbiamo imparare ad essere più cattivi ma son comunque contento di come la squadra ha retto in generale”. Così Roberto Taurino, allenatore della Monopoli dopo la gara pareggiata col Francavilla.

