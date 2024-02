Clamoroso allo “Zac”: la doppietta di Silvestro stende il Crotone e fa volare il Foggia

FOGGIA – Emozioni e batticuore allo “Zaccheria” per una clamorosa vittoria del Foggia sul Crotone, i satanelli vincono 2-1 grazie all’inedita doppietta di Silvestro nel finale. Tripudio per un successo che può svoltare la stagione degli uomini di Cudini e che riporta alla memoria dei tifosi i dolci ricordi di primavera.

La prima scintilla del match giunge soltanto al 21’, grande giocata di Millico per Rolando, la sfera finisce sui piedi di Vezzoni che calcia da fuori senza fortuna. I rossoneri si rendono nuovamente pericolosi al 23’, cross di Silvestro per la zuccata di Carillo, potente ma centrale, dunque facile per Dini. Il Crotone risponde al 25’, Zanellato incorna sugli sviluppi di un corner, palla alta. 26’, Gomez scalda i guantoni di Perina con un tiro a giro dalla distanza, libera poi la difesa rossonera. La gara è intensa ma il primo tempo scorre senza altri particolari squilli, al 45’ regna l’equilibrio.

In avvio di ripresa il copione non cambia, al 54’ Rispoli crossa per Comi che svetta a lato. 55’, tentativo velleitario di Rolando dalla distanza. I rossoblù si impadroniscono del campo e la sbloccano al 64’ sugli sviluppi di un piazzato, in una mischia Bove riesce a prolungare per Zanellato la cui zampata trafigge Perina, è 0-1 allo “Zac”. I satanelli non offrono spunti e non riescono a rendersi pericolosi almeno fino all’80’. Nel mentre si fa male Carillo, Cudini è costretto ad arretrare in difesa Silvestro, il classe 2002 sarà l’uomo della provvidenza. 88’, accade l’insperato: Tascone disegna un assist perfetto proprio per la testa di Silvestro, la difesa calabrese si arrende al pari rossonero, ma guai a pensare che le emozioni siano finite. 90’, Millico amministra la sfera, se la sistema sul destro per un cross simile a quello di Tascone, la meta è la stessa, la testa di Silvestro che fa esplodere lo “Zaccheria” per una clamorosa rimonta. La zona Foggia colpisce ancora, i satanelli resistono all’assalto finale del Crotone e portano a casa la terza vittoria consecutiva, un successo che vale molto più di tre punti.

IL TABELLINO

FOG 2–1 CRO

Foggia (3-4-3): Perina; Salines, Carillo (28’st. Tenkorang), Ercolani; Silvestro, Odjer, Tascone, Vezzoni; Rolando (17’st. Schenetti), Santaniello (17’st. Gagliano), Millico (47’st. Papazov). All. Cudini.

Crotone (4-2-3-1): Dini; Rispoli, Battistini, Gigliotti (1’st. Bove), Giron; Zanellato, Vitale (34’st. Kostadinov); Tribuzzi, D’Angelo (17’st. Felippe), D’Ursi (1’st. Comi); Gomez. All. Baldini.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Marcatori: 19’st. Zanellato (C), 43’st. Silvestro (F), 45’st. Silvestro (F).

Note: ammoniti: Silvestro (F), Gigliotti (C), Zanellato (C), Odjer (F), Tenkorang (F), Felippe (C), Ercolani (F), Giron (C).

Angoli: 4-8

