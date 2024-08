Monopoli-Sorrento 0-1, Colombo: ‘Meritavamo il pari’

Cosi mister Colombo al termine della sfida persa dal Monopoli contro il Sorrento. Tanta sfortuna e anche due pali colpiti: “Non credo che il risultato sia corretto, ripensando a quanto fatto nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio. Non eravamo partiti male nel primo, ma dopo il gol subito avevamo un po’ perso la bussola. Sugli episodi ci sono insegnamenti da trarre, non dobbiamo arrenderci davanti a quelli negativi. Poi abbiamo creato, non siamo stati scomposti e squilibrati. Va migliorato l’approccio iniziale nella prima fase, ma ci sono anche tante altre cose positive. Mercato? Non è stato semplice da sentire negli ultimi giorni, i giocatori più ambiti ne risentono sul piano psicologico. Non deve essere un alibi questo, ma poteva rappresentare un contraccolpo. Ma a livello di impegno e volontà hanno dato il massimo. Il pareggio avrebbe fatto comodo. Viteritti? Chiaramente deve gestire questa situazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author