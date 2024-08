Monopoli, Battocchio: “Possiamo crescere e migliorare tanto”

Cristian Battocchio, centrocampista del Monopoli, si esprime cosi sui biancoverdi al termine della sfida persa contro il Sorrento: “Ci eravamo disorganizzati dopo il gol, per poi ritrovarci. Il secondo tempo è stato ottimo, peccato per le parate avversarie ed i pali. Non resta che pensare alla prossima partita. Stiamo crescendo a livello di squadra, le qualità ci sono. Possiamo fare ancora molto meglio, sicuramente dobbiamo imparare a mantenere la calma nelle situazioni più difficili. Bilancio personale? Cresce la condizione fisica, mi sto trovando sempre meglio qui e mi sto ambientando”.

