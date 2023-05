MONOPOLI – Gabriella Genisi, Sigfrido Ranucci, Gianrico Carofiglio, Sergio Rizzo, Antonella Agnoli, Nicola Porro, Stefano Zecchi, Nando Dalla Chiesa, Pierferdinando Casini e Vittorio Sgarbi: dieci autori – tra scrittori, giornalisti, artisti e saggisti – per dieci incontri per l’edizione 2023 del “Prospero Fest”, l’appuntamento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, in programma da questo fine settimana e fino al 18 maggio al Porto Vecchio della città. La kermesse, giunta alla V edizione, ha visto negli scorsi anni alternarsi sul palco importanti personaggi del panorama culturale italiano, da Umberto Galimberti a Paolo Crepet, da Mario Giordano a Carmen Lasorella, e ancora Nicola Lagioia, Luciano Canfora, Tiziana Ferrario e Mario Desiati, per citarne alcuni. Gli autori, attraverso la presentazione delle loro ultime pubblicazioni, porranno al centro della riflessione e del dibattito comune anche quest’anno temi di forte attualità. Dalla giustizia alla politica, passando, anche attraverso la letteratura e la poesia, ai temi della legalità, della socialità e dell’arte. Due gli appuntamenti quotidiani, uno alle 19 e l’altro alle 21, in programma nella cinque giorni nella suggestiva cornice che ospita la manifestazione.

