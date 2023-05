BARI – Maggio è il mese della prevenzione dei tumori della pelle, in particolare del melanoma che, di fatto, rappresenta la neoplasia cutanea a maggiore incidenza nella popolazione giovane di entrambi i sessi. Negli ultimi 20 anni l’incidenza è aumentata di oltre il 4% ogni 12 mesi in entrambi i sessi. ll melanoma cutaneo è al terzo posto per numero di nuovi casi nella fascia di età da 0 a 44 anni nel sesso femminile e al secondo in quello maschile. A differenza di molte altre neoplasie il melanoma colpisce anche le classi di età più giovani. I risultati dei nuovi trattamenti personalizzati, tra cui la immunoterapia ed i farmaci a bersaglio molecolare, hanno radicalmente modificato la sopravvivenza in un ampio numero di pazienti. Di questo si è parlato nel convegno organizzato a Bari da Marco Tucci, docente universitario e oncologo medico del Policlinico di Bari durante il quale si sono confrontati i maggiori esperti nazionale e regionali

