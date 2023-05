BARLETTA – Messa in servizio e benedizione della nuova autoscala per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT. Il nuovo mezzo, annunciato nelle scorse settimane, è stato inaugurato presso il distaccamento locale di via Trani. La strumentazione computerizzata permette di raggiungere 32 metri di altezza.

L’autoscala permette di svecchiare le attrezzature del Comando, in continua evoluzione ed implementazione. Prima della benedizione ad opera di don Vito Carpentiere, il personale ha svolto anche il corso di formazione per l’utilizzo del macchinario.

