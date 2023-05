Foggia – Fioriere e paletti che intasano i passaggi per i diversamente abili, discese che non sono discese ma gradini di diversi centimetri, scivoli posizionati su un marciapiede per attraversare la strada ma non su quello difronte per poter continuare il percorso in sicurezza. Sono solo alcune delle varie tipologie di barriere architettoniche presenti a Foggia e che rendono difficile, se non impossibile, la vita a coloro che sono costretti a muoversi in carrozzina e in generale a chiunque viva una condizione di disabilità.

Antonella D'Avola

