BARI – Una campagna di sensibilizzazione per gli Screening oncologici in favore degli uomini e le donne della Polizia di Stato, mirata a prevenzione e diagnosi precoce dei tumori di cervice uterina, mammella e colon retto. Dopo la sinergia con l’Aeronautica militare e le Forze Armate, l’Asl Bari – con il supporto del Dipartimento di Prevenzione- ha esteso l’attività di promozione degli screening ai dipendenti di Questura e Prefettura, con l’obiettivo di incentivare anche il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno e i loro famigliari ad aderire ai test diagnostici gratuiti presso le strutture della Asl. Un’attività che già negli ultimi mesi pare stia dando risultati confortanti e sempre più in crescita.

