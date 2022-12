Monopoli: Pancaro, ‘Ci sono problemi, ma la stagione è lunga’

Condividi su...

Linkedin email

( Di Lorenzo Ruggieri ) “Ci sono problemi, non ci nascondiamo”, ammette Giuseppe Pancaro nella conferenza stampa di presentazione del match tra il suo Monopoli e la Gelbison: “siamo scontenti per ciò che sta accadendo, ma le somme si tirano alla fine. C’è tutto il tempo per raggiungere i traguardi prefissati al mio arrivo e le ultime dichiarazioni della proprietà dimostrano che viaggiamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Abbiamo le idee chiare e vogliamo trarre il massimo dalle prossime due partite, a cominciare dalla gara di domani”.

Gelbison: “Affronteremo una squadra molto dinamica e che viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Pressano in undici e sono riusciti a mettere in difficoltà il Crotone. Stanno disputando un ottimo campionato e conosciamo le insidie del match. Cercheremo di riproporre le ottime trame di gioco mostrate ad inizio stagione e che per diverse vicissitudini abbiamo abbandonato, nonostante qualche miglioramento contro il Pescara”.

Assenze: “Alle indisponibilità di Nocchi, Fornasier, Falbo, Cristallo e De Risio si aggiungono le assenze di Bussaglia per infortunio e Vassallo per squalifica. Restano da valutare le condizioni di Piccinni, sceglierò se schierarlo dall’inizio o a gara in corso. Inoltre, ho visto Simeri distratto e ho scelto di non convocarlo. Siamo pochi ma sono convinto che riusciremo a fare la nostra prestazione dando il massimo. Non ci sono mai stati condizionamenti per quanto riguarda il minutaggio, schiererò la formazione migliore e ovviamente ci saranno tanti giovani in campo date le necessità”.

Gruppo: “Il gruppo è sano, rappresenta lo zoccolo duro di questa squadra. Molti stanno soffrendo per il periodo ma cercano di dare il massimo per ribaltare la situazione. Sotto il profilo della voglia, della disponibilità e dell’attaccamento alla maglia sono encomiabili”.

Tifosi: “Mi dispiace per la delusione dei nostri sostenitori ma in questo momento dobbiamo restare uniti. È l’unica strada da percorrere per uscire da questo periodo e invertire la rotta”.