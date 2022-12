Condividi su...

Linkedin email

La 16^ giornata di campionato in Serie D vede in programma tre imperdibili derby pugliesi. Il Nardò, reduce dalla sconfitta di Brindisi, ospiterà il Barletta al Giovanni Paolo II. Missione aggancio per i granata, che dovranno vedersela con un Barletta in fiducia, reduce da nove risultati utili consecutivi. Altrettanto intrigante la sfida che vedrà il Martina di scena a Gravina, con i padroni di casa ancora a caccia del primo successo stagionale e gli ospiti in cerca di una vittoria che manca da oltre un mese. Il terzo derby pugliese di giornata si disputerà “Poli” di Molfetta, con in campo un Altamura desideroso di riconquistare la zona playoff dopo il successo convincente rimediato contro la Puteolana. Dall’altra parte del terreno di gioco ci sarà il Molfetta, intenzionato di riflesso ad uscire dalla zona playout. Due gli incontri apulo-lucani, con il Casarano impegnato in Basilicata ed il Matera di scena a Fasano. Vietato sbagliare per i rossazzurri, chiamati al successo dopo il polemico pareggio raccolto con il Gladiator. Non sarà però facile avere la meglio in casa di un Francavilla in Sinni reduce da due vittorie, una delle quali in coppa, ed un pareggio. Il Fasano di Ivan Tisci, ospiterà il Matera, formazione fra le più in forma dell’intero campionato, reduce da ben otto risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali raccolto a Barletta. I padroni di casa cercheranno altri tre punti dopo quelli maturati al cardiopalma domenica scorsa in casa dell’Afragolese, questa volta impegnata a Santa Maria Capua Vetre. Impegno campano anche per il Brindisi, che sarà a Cava, per quella che non possiamo non considerare la gara più importante di giornata. Completeranno il turno lo scontro salvezza Puteolana-Lavello e l’intrigante Bitonto-Nocerina.