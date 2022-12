Bari: Mignani, ‘Con la Reggina sfida affascinante’

Condividi su...

“La Reggina è una squadra che gioca sempre per vincere, non specula mai sul risultato perché questa è la mentalità del suo allenatore. A proposito di Inzaghi, da allenatore ha la stessa fame che aveva da calciatore: scende sempre in campo per far male all’avversario. Sarà una partita affascinante, anche per l’amicizia tra le due tifoserie. La nostra classifica? Spero sia così anche alla fine, ma non voglio pensare troppo oltre, bisogna concentrarsi sul presente”. Così Michele Mignani, allenatore del Bari, alla vigilia della super sfida del Granillo con la Reggina. Di seguito, tutta l’intervista completa: