MONOPOLI – Giuseppe Laterza si presenta alla stampa: “Non è stato facile lasciare Taranto per Monopoli ma determinate occasioni si colgono al volo. Qui ho colto entusiasmo e programmazione e ci ho messo pochissimo ad accettare. Ho un sogno ma per scaramanzia non lo dico”. Sui calciatori: “Ho parlato con Fornasier ed è carico. Vazquez mi piace molto. Sarei contento se lo portassero qui”.

Ad aprile la conferenza il dg Giuseppe Avezzano Comes: “Torno dopo tre anni. Questa società vuole riportare i monopolitani nel Monopoli. Vorrei dal mister tanto impegno, sia in campionato che in Coppa. Ci teniamo tanto alla programmazione, poi il risultato sportivo lo dirà solo il campo”.

Capitolo mercato: sarà ufficiale a breve il trasferimento di Francesco Grandolfo all’Arzignano.