Dopo Riccardo Lattanzio, il Barletta ha chiuso un altro colpo in entrata, garantendosi le prestazioni di Nicola Loiodice, fresco di promozione con il Cerignola ed ora pronto a sposare il progetto biancorosso. Superata dunque la forte concorrenza del Molfetta: l’attaccante barese è pronto ad una nuova esperienza nel girone H di Serie D, dopo aver vinto da protagonista lo scorso campionato fra le fila dei gialloblù. Come vi avevamo correttamente anticipato, sono quindi Lattanzio e Loiodice i primi due innesti del Barletta, che da neopromossa proverà a dire la propria in un girone che si preannuncia a dir poco infuocato. Dopo la conferma in toto dello staff e dopo i rinnovi contrattuali di Massimo Polidori e Sante Russo, il Barletta si è subito fiondato sul calciomercato, strappando alla concorrenza due fra gli attaccanti più richiesti dell’intera categoria. Qualche giorno fa, mister Farina aveva parlato della necessità di acquistare quattro o cinque calciatori esperti, utili per alzare il tasso tecnico della squadra in vista della prossima stagione. Due di questi sono già arrivati e la rosa biancorossa comincia seriamente a prendere forma.