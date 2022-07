ALTAMURA – Una vecchia conoscenza del calcio altamurano (era qui nella stagione 2017/18, quella del terzo posto) riparte dal club biancorosso dopo diverse stagioni in Serie C, guidando tra le varie Bisceglie, Fidelis Andria e Casertana. Il nuovo corso della Team Altamura in Serie D si inaugura con Ciro Ginestra allenatore: arriva l’annuncio ufficiale sui canali societari.