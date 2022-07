ROCCARASO – Primi allenamenti per il Bari in quel di Roccaraso. In Abruzzo la formazione di mister Mignani ha cominciato il ritiro precampionato, che durerà fino al 23 luglio con 3 amichevoli, in programma il 13 luglio contro il Roccavivara, formazione di prima categoria molisana, il 17 luglio contro lo Spoltore, squadra di Eccellenza abruzzese e il 23 luglio allo stadio Stirpe di Frosinone contro i padroni di casa degli ex Grosso, Angelozzi e Doronzo.

Nel frattempo continua il calciomercato: Vicari è atteso ritiro, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni, nelle prossime ore. Potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Benedetti, che il Bari ha preso in prestito secco dalla Samp. L’ultima suggestione, invece, si chiama Simone Zaza. L’attaccante di Metaponto, che non ha mai nascosto la sua simpatia per i biancorossi, ha ancora un anno di contratto con il Torino ad una cifra vicina al milione e mezzo di euro. Un ingaggio assolutamente fuori portata per le formazioni di Serie B ma che, se spalmato in più anni, potrebbe essere sostenibile per il Bari. Polito potrebbe provare a portare il calciatore, suo compagno di squadra a Sassuolo, in Puglia e Zaza rappresenterebbe quel nome ad effetto annunciato dal presidente Luigi De Laurentiis all’evento Helbiz di Milano. Che sia proprio lui il colpaccio in canna?