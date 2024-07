Monopoli, il punto sul mercato dopo le prime ufficialità: vicino Yabre, sogno Tommasini

Quella che sta andando in archivio è stata la settimana delle prime vere novità in casa Monopoli. Tre le ufficialità annunciate dalla società biancoverde che ha riaccolto il difensore Renato Cascella, legatosi contrattualmente al Gabbiano fino al 2025 dopo l’ottimo anno e mezzo culminato con la promozione in C con la maglia della Team Altamura, e si è assicurata le prestazioni di Federico Pace e di Philip Ankrah Yeboah: il primo, terzino sinistro classe 1999, approda in Puglia dopo aver collezionato 14 presenze con la casacca del Potenza nello scorso campionato, mentre il secondo, attaccante classe 2002, è reduce da un’ottima avventura in Serie C con la Lucchese, avventura condita da nove centri complessivi e due assist tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Tre rinforzi di spessore, ma chiaramente ancora non sufficienti per considerare completo il roster a disposizione di Colombo, roster che scenderà in campo per la prima volta sabato 10 agosto a Foggia in Coppa Italia di Serie C. Chiari gli altri passi da compiere sul mercato: il prossimo arrivo dovrebbe essere quello del difensore Yabre dal Giugliano, mentre il mirino continua a essere puntato anche su un portiere e su un centrocampista. In attacco resta viva la pista Vano, ma il sogno è quello di riportare in biancoverde Tommasini, tra gli artefici principali della salvezza conquistata lo scorso maggio dopo il doppio confronto playout con la Virtus Francavilla; per lui, però, il Pescara al momento chiede tanto. Attenzione massima anche sul fronte uscite, infine: rimangono da valutare le condizioni di De Santis e di Fazio che hanno concluso l’ultima annata sportiva da infortunati; da comprendere, inoltre, il futuro di De Risio e di Borello, per i quali non mancano offerte dalla C.

