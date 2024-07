Manfredonia, arrivano Scaringella e Sapri. Già sei conferme

Spina, Konate, Scaringella, Sapri, e siamo già ad otto pezzi inseriti nel puzzle Manfredonia. Conferme col botto già qualche giorno fa, con i rinnovi di Carbonaro, Giacobbe, Forte e Calemme, adesso anche i nuovi innesti. Su tutti quello di Michele Scaringella, attaccante di assoluta garanzia nella categoria, reduce da 9 gol nella passata stagione trascorsa alla Fidelis Andria, giunto a 29 anni ormai alla ricerca della totale consacrazione, con l’intenzione di essere il vero top player in riva al Golfo. Con Carbonaro l’ex Barletta formerà una delle coppie o staffette d’attacco più interessanti del prossimo Girone H, un tandem offensivo esperto che sa come si fa e chiamato a far divertire un “Miramare” pronto a veder nuovamente gremiti i suoi spalti.

Sipontini che potrebbero battere un altro colpo lì davanti, visti i sondaggi per diversi attaccanti di esperienza, tra cui Prado, ex Matera, e Ferreira, lo scorso anno in forza al Nardò. Innesto importante anche tra i pali, Ruggiero Sapri è uno dei giovani portieri più interessanti della Serie D. Recentissima la sua esperienza a Barletta, undici cleansheet nonostante la pessima stagione dei biancorossi, il classe 2004 ha voglia di continuare ad essere protagonista.

Fondamentale la conferma di capitan Konate, farò della difesa e fortemente rilevante anche dal punto di vista carismatico. Con lui a comporre la batteria difensiva ci saranno Forte e Spina, quest’ultimo 2002 di assoluta affidabilità, un talento interessante su cui il Manfredonia crede, per quella che resta una politica di valorizzazione decisa e mirata, pur volendo alzare l’asticella dei risultati. Guida tecnica confermata, quella di Franco Cinque, sei rinnovi che potrebbero aumentare nel corso della prossima settimana oltre a due nuovi arrivi di spessore: continuità e rinnovate ambizioni, pur senza proclami, è questo il sentiero percorso dal club sipontino.

