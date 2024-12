Monopoli, il 4-2-3-1 come alternativa al 3-5-2: Bruschi e Grandolfo sugli scudi

Sempre vincente, finalmente anche tra le mura amiche, ma diverso rispetto a quello che si era visto fino a qui. Il Monopoli che ha avuto la meglio sul Taranto al Veneziani, nel derby tutto pugliese di domenica che ha permesso al Gabbiano di confermarsi secondo in classifica e di portarsi a -2 dal primo posto occupato dal Benevento, ha esibito una nuova versione di se stesso. Quantomeno da un punto di vista meramente tattico: niente consueto 3-5-2, questa volta mister Colombo ha optato per un più spregiudicato 4-2-3-1 e i risultati, al di là delle evidenti difficoltà della formazione ionica, sono stati più che soddisfacenti.

Per la prima volta si è sacrificato il concetto della difesa a tre in nome di una soluzione più offensiva con tre trequartisti alle spalle di un’unica punta. A trarne beneficio è stato innanzitutto Nicolò Bruschi, autentico mattatore di giornata: i due assist dalla sinistra per le reti che hanno aperto e chiuso l’incontro, quelle realizzate da Grandolfo e da Pace, ma soprattutto i due acuti personali, rispettivamente il numero tre e il numero quattro del suo campionato, il primo su un calcio di rigore da lui stesso conquistato e il secondo con un’acrobazia volante spettacolare. La sensazione è che, per caratteristiche, questo sia un sistema di gioco che esalti le sue qualità, un’opzione da considerare per Colombo, chiamato a comprendere su cosa puntare in vista dell’ormai vicino prossimo appuntamento di campionato.

Venerdì i riflettori del Veneziani si riaccenderanno per ospitare la sfida a un’altra compagine pericolante come la Turris, un’opportunità importante – sponda biancoverde – per continuare la scalata verso il primato del raggruppamento. Si ripartirà dall’uomo più in forma del momento, da quel Francesco Grandolfo che nelle ultime cinque giornate ha totalizzato quattro reti e un assist: il Monopoli, nell’emergenza causata dall’infortunio occorso a Vazquez, sembra aver trovato il suo nuovo bomber.

