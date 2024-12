Ufficiale: Fc Matera, arriva un attaccante ex Livorno per i biancoazzurri

Arriva anche l’attaccante che tanto si aspettava e che era stato annunciato poche ore dopo la vittoria contro l’Ugento. Il Matera, infatti, ha ufficializzato, l’arrivo di Giulio Giordani che va a rinforzare il pacchetto offensivo.

In verità, non si tratta di una vera punta. Lo possiamo definire più un trequartista o una seconda punta. In ogni caso si tratta di un innesto di spessore che va ad aggiungersi ad un pacchetto offensivo già molto importante. Cresciuto nel settore giovanile del Siena, ha iniziato la sua carriera con la Pistoiese, per poi indossare le maglie di Savoia, Triestina, Sporting Recco, Ghivizzano, San Donato Tavarnelle, Aglianese, Montevarchi e Livorno.

In 365 presenze, Giordani ha messo a segno 82 reti. Ha alle spalle tanta esperienza tra Serie C e D. Un’altra importante freccia a disposizione del tecnico Torrisi che sembra aver trovato il profilo giusto per poter far rifiatare Di Piazza. Perché anche se non è proprio una prima punta, la carriera di Giordani parla sicuramente da sola.

