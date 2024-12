Bari Primavera, Raimondo Catalano è il nuovo allenatore

SSC Bari rende comunica che Raimondo Catalano è il nuovo allenatore della Primavera biancorossa; nativo di Bari, classe ’74, vanta diverse esperienze tra cui le panchine di Alma Juventus Fano, Fidelis Andria, Fasano, Gravina e Manfredonia. Questo pomeriggio mister Catalano ha diretto il suo primo allenamento in vista dell’esordio che lo attende sabato prossimo al ‘Palmiotta’ contro il Palermo. Sfida casalinga contro i rosanero siciliani anche per U16 e U15; turno di riposo per l’Under 17. Derby pugliese per l’U14, mentre U17 Women e U15 Women si giocano l’accesso alle rispettive finali.

