MONOPOLI – Ceduto Riggio alla Fidelis Andria il Monopoli si concentra sulle trattative in entrate. La società non ha fatto mistero che le condizioni di Baraye, che non è rientrato alla base a gennaio, indurranno il direttore sportivo Marcello Chiricallo a cercare un esterno sinistro da abbinare a Guiebre. Due i nomi sul taccuino del dirigente monopolitano: Frascatore del Pescara e Brogni della FeralpiSalò.

Frascatore, 30 anni compiuti il 4 gennaio, dopo aver vinto il campionato con la Ternana nella scorsa stagione, alternandosi con Mammarella, è finito al Pescara di Auteri, dove ha collezionato 12 gettoni, di cui 7 dal primo minuto, e 1 rete. Il giocatore percepisce un ingaggio fuori portata per il Monopoli ma se il Pescara dovesse partecipare l’operazione si potrebbe fare. Da capire anche se un giocatore che in carriera ha giocato diverse stagioni in serie B accetterebbe il ruolo di vice Guiebre. Diverso il discorso di Brogni, giocatore classe 2001 che contribuirebbe anche a fare minutaggio. Dopo una grande stagione con la gestione Pavanel l’esterno scuola Atalanta è sceso in campo solo 3 volte da titolare in questa stagione, chiuso dall’ex Inter e Palermo Corrado. Per lui Monopoli, secondo nel girone C rappresenterebbe un’occasione. Ma la concorrenza per un giocatore giovane e forte è sicuramente agguerrita.