Monopoli e Potenza: quante cose sono cambiate in meno di un anno

Quante cose possono cambiare in otto mesi? Tante, sicuramente, ma per avere una risposta più dettagliata a questa domanda, chiedete a Monopoli e Potenza. Al termine dello scorso campionato di Serie C, entrambe sono riuscite a salvarsi per il rotto della cuffia, passando dai playout: il Gabbiano l’ha spuntata al photofinish a discapito della Virtus Francavilla, ed anche i lucani hanno rischiato tantissimo, vincendo il confronto di andata con il Monterosi, e pareggiando la gara di ritorno. Due società che hanno sfiorato la retrocessione lo scorso anno, e che ora (incredibile anche solo pensarlo) occupano il podio dell’attuale girone C. I pugliesi condividono addirittura la vetta con il Benevento, mentre ad appena due lunghezze ci sono i rossoblù, con gli stessi punti del Cerignola. Quello di quest’anno sta un po’ dimostrandosi il campionato delle sorprese, e nel raggruppamento meridionale nessuno sembra spiccare sulle altre. Monopoli e Potenza hanno rischiato di perdere una categoria nella quale militano rispettivamente ed ininterrottamente da dieci e sette anni, ma hanno contestualmente imparato dai propri errori. Quello spauracchio si è ben presto trasformato in energia positiva, complice anche il grande supporto dei due allenatori: Colombo (tornato a Monopoli a terminare un lavoro interrotto troppo prematuramente tre anni prima) e De Giorgio (soluzione interna divenuta presto garanzia). Degno di nota anche l’operato dei ds Chiricallo e De Vito, capaci di mettere in piedi le due squadre che ad oggi tanto l’intera categoria ammira, stima ed apprezza. Come finirà il campionato 24/25 non può saperlo nessuno, ma come stava per finire quello di otto mesi fa, quello lo ricordiamo tutti. Ecco perché Monopoli e Potenza possono ora sognare in grande, dopo aver sfiorato il fondo del barile con un dito. Quello stesso dito, adesso, accarezza la Serie B.

