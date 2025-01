Cerignola, prende quota l’idea McJannet del Lecce

Il Cerignola si muove in maniera concreta anche per rinforzare il centrocampo dopo la cessione di Zak Ruggiero al Trapani. Salgono le quotazioni di Ed McJannet, centrocampista classe 2004 del Lecce e nel giro della nazionale U21 Irlandese. I due club sarebbero vicini all’accordo che prevederebbe un prestito secco, trattativa che verrà probabilmente definita all’inizio della prossima settimana.

McJannet è arrivato a Lecce nel gennaio del 2023 dalle giovanili del Luton, formazione inglese militante in Championship (seconda divisione). Per lui 57 presenze con la Primavera giallorossa, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2022/2023, ma pochissimo spazio in prima squadra: nel caso in cui la trattativa col Cerignola dovesse andare in porto, il club salentino manterrebbe il controllo sul centrocampista, rivalutandolo poi nel corso della prossima estate.

