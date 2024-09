Monopoli, Colombo: “A Cava mi aspetto una battaglia. Grandolfo? È acciaccato”

Alla vigilia del match che vedrà il Monopoli impegnato in trasferta a Cava de’ Tirreni, il tecnico del Gabbiano Alberto Colombo ha presentato così il match in conferenza stampa: “Sarà una battaglia, la Cavese è una squadra che può darci fastidio. Hanno la giusta dose di umiltà per fare del male a chiunque. Mi aspetto una sfida ostica, contro una squadra che vanta un rullino di marcia positivo. A Benevento hanno perso, ma solo dopo essere andati in vantaggio. Hanno messo in difficoltà una corazzata in trasferta. Sono reduci da un pareggio in cui hanno sfoderato una buonissima prestazione. Penso che la Cavese sia una squadra organizzata, agonisticamente cattiva e dai concetti di gioco ben chiari. Dovremo stare attenti alle loro ripartenze, ma il nostro atteggiamento non potrà non essere da battaglia. Il carattere delle squadre si vede proprio nei momenti di difficoltà, e noi abbiamo diverse assenze. A livello di non possesso possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Vogliamo far bene a Cava per poi dare soddisfazioni anche al nostro pubblico quando torneremo a giocare in casa. I punti alla fine conta farli, che sia in casa o in trasferta poco importa. Allungare la striscia di risultati utili potrebbe però far bene al nostro entisiasmo”.

Tante le defezioni in casa Monopoli: “Yeboah e Cristallo sono squalificati, mentre Ferrini, Fazio e Bizzotto come sapete non ci saranno per infortunio. Cascella torna a disposizione, questo rientro mi regala la possibilità di avere a gara in corso un difensore di ruolo. Non so sicuramente quanti minuti possa avere nelle gambe, ma so che può darci una mano negli ultimi quindici o venti minuti. Grandolfo è acciaccato, una contusione al gemello non lo ha fatto allenare negli ultimi due giorni, ma stiamo provando a recuperarlo. Vediamo domani come sta, ma di sicuro verrà con noi a Cava. Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, un giovane ex Primavera, Mattia Capozzi, si aggregherà a noi.

Assenze che potrebbero costringere mister Colombo a cambiare sistema di gioco, in vista della sfida di Cava: “Per quanto riguarda il modulo sono due le strade percorribili, ed in settimana le abbiamo intraprese entrambe. Possiamo metterci a quattro con Viteritti terzino a destra, Pace sul versante opposto, e la coppia Miceli-Angileri in mezzo. Come quinto, nel caso di 3-5-2, tengo in considerazione anche Valenti. È un ragazzo che mi sta sorprendendo. Sta bene fisicamente e mentalmente, anche se non credo possa giocare tutta la partita. Ciononostante può partire dall’inizio, e Yabre pronto a subentrargli. La lettura delle partite spesso cambia in base al risultato, ci sono momenti in cui in campo ti serve freschezza, e momenti in cui serve invece esperienza”.

