Taranto, Gautieri: “Altamura da affrontare con rabbia e determinazione”

Filtra ottimismo in casa Taranto, dopo il pareggio ottenuto tra le mura amiche contro il Trapani. I rossoblu, dunque, cercheranno i primi tre punti del proprio campionato nel match contro il Team Altamura, in una sfida tra compagini in cerca della prima vittoria stagionale: “Affrontiamo ogni gara per ottenere l’intera posta in palio. Non ci siamo ancora riusciti ma domani affronteremo una squadra in lotta per non retrocedere. Sarà una partita importante e avremo il pubblico dalla nostra parte. Avremo di fronte una squadra ben allenata e che avrebbe meritato qualcosa in più. Sarà una sfida importante per entrambe e cercheremo di farci trovare pronti”, ha dichiarato Carmine Gautieri, tecnico degli ionici, alla vigilia della gara.

Ambiente: “Mi aspetto un ambiente in grado di aiutare la squadra. I ragazzi lo meritano, sudano la maglia e lo hanno dimostrato. I tifosi possono essere un’arma in più, spero che ci sia una cornice di pubblico importante perché spesso può decidere le partite. Per noi sarebbe il massimo”.

Modulo: “Contro il Trapani, abbiamo preferito inserire un difensore in più, nonostante avessimo schierato Guarracino nel ruolo di quinto. Il valore dei nostri avversari era superiore ma siamo riusciti a tenere botta e difenderci. Abbiamo lavorato sul 4-3-3 e sul 3-5-2, la squadra può interpretare vari sistemi di gioco in base all’avversario e alla situazione”.

Team Altamura: “Non penso sia uno scontro diretto ma una partita da vincere in qualsiasi modo. Sarà una sfida importante come le altre. È ancora presto per parlare di scontro diretto, sarà un match da affrontare con rabbia e determinazione. Abbiamo carattere e lo abbiamo dimostrato anche col Trapani. Caratterialmente siamo forti, siamo migliorati anche fisicamente ma in ogni gara serve applicazione e voglia di sbagliare il meno possibile”.

Giovinco: “Giovinco è uno dei giocatori più forti in rosa, insieme a Varela. Fisicamente sta bene, ha lavorato tanto per tornare al top e può darci una grossa mano”.

Fase offensiva: “Abbiamo lavorato tanto sulle transizioni positive, possiamo creare di più. Abbiamo spinto molto per creare situazioni da gol. Fabbro ha giocato attaccante esterno da adattato ma ha gamba e può giocare anche in un centrocampo a 4 in fase di non possesso. Non posso aspettarmi che giochi come Totti o Paulo Sergio ma ha qualità e spirito di sacrificio. Zigoni è un punto di riferimento”.

Matera e Varela: “Matera è in ripresa, si è allenato tutta la settimana ed è a disposizione. Avremo tre partite in una settimana e cercheremo di avere tutti nelle migliori condizioni. Varela sta bene e può farci fare il salto di qualità”.

Mercato: “Penso solo ad allenare bene, abbiamo parlato con la società e se ci fosse l’opportunità ben venga. In questo momento sono concentrato sull’Altamura e sulle prossime partite”.

